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Apple установила мировой рекорд по рыночной стоимости

Apple стала первой в истории компанией с капитализацией $3,5 трлн

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Mark Lennihan/AP

Apple установила мировой рекорд по капитализации, став первой в истории компанией с рыночной стоимостью более $3,5 трлн. Об этом пишет издание Quartz.

По итогам торгов во вторник, 9 июля, акции американского техгиганта выросли на 0,38%, закрывшись на отметке $229,47 за штуку. В результате капитализация компании выросла до $3,51 трлн.

Бумаги Apple уверенно растут с начала июня, когда компания объявила о планах внедрить искусственный интеллект в следующие операционные системы iPhone, iPad и Mac. Разработка Apple Intelligence ведется совместно с OpenAI, создавшей ChatGPT.

На данный момент второе место по капитализации занимает Microsoft. Ее рыночная стоимость по итогам торговой сессии 9 июля составила $3,42 трлн. Тройку замыкает Nvidia с $3,23 трлн.

За последние 23 года лишь шести американским компаниям удалось побывать в лидерах рынка по капитализации: Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Exxon Mobil и General Electric.

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