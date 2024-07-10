Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

АКРА объяснило отсутствие снижения цен на продукты в РФ

АКРА связало отсутствие снижения цен на продукты в РФ с ключевой ставкой

close
100%
Depositphotos

АКРА связало отсутствие снижения цен на продукты в РФ с ключевой ставкой, ростом заработных плат и логистическими трудностями. Мнение группы корпоративных рейтингов АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) сообщил РИА Новости эксперт Антон Тренин.

«С осени есть шанс наблюдать тренд на некоторое снижение уровня продовольственной инфляции в формате год к году из-за эффекта довольно высокой базы второго полугодия прошлого года», — отметил он.

При этом, по словам Тренина, ожидать быстрого снижения инфляции до целевых показателей не стоит.

Экономист объяснил это ростом реальных заработных плат в РФ на 10% в период с января по апрель 2024 года, а также ростом цен на удобрения, бензин и транспортные услуги. Отдельно отмечается фактор длительно сохраняющегося высокого уровня ставки Центрального банка.

До этого АКРА сообщала, что экспорт продукции АПК из РФ в 2024 году может снова побить рекорд.

Ранее АКРА оценило скрытый резерв российского рынка труда в 7,5 млн человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами