АКРА объяснило отсутствие снижения цен на продукты в РФ

АКРА связало отсутствие снижения цен на продукты в РФ с ключевой ставкой, ростом заработных плат и логистическими трудностями. Мнение группы корпоративных рейтингов АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) сообщил РИА Новости эксперт Антон Тренин.

«С осени есть шанс наблюдать тренд на некоторое снижение уровня продовольственной инфляции в формате год к году из-за эффекта довольно высокой базы второго полугодия прошлого года», — отметил он.

При этом, по словам Тренина, ожидать быстрого снижения инфляции до целевых показателей не стоит.

Экономист объяснил это ростом реальных заработных плат в РФ на 10% в период с января по апрель 2024 года, а также ростом цен на удобрения, бензин и транспортные услуги. Отдельно отмечается фактор длительно сохраняющегося высокого уровня ставки Центрального банка.

До этого АКРА сообщала, что экспорт продукции АПК из РФ в 2024 году может снова побить рекорд.

Ранее АКРА оценило скрытый резерв российского рынка труда в 7,5 млн человек.