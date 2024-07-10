Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Банк «Траст» потребовал банкротства экс-главы «Открытия» Аганбегяна

«РБК»: банк «Траст» потребовал банкротства экс-главы «Открытия» Аганбегяна

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Банк непрофильных активов «Траст» потребовал от суда признания банкротства бывшего президента банка «ФК Открытие» Рубена Аганбегяна. Об этом пишет РБК.

Вопрос о банкротстве Аганбегяна будет рассмотрен на заседании 18 июля. Сейчас он работает в инфраструктурной компании «Нацпроектстрой». «Траст» является правопреемником «ФК Открытие» по иску Центробанка к бывшим собственникам и топ-менеджерам «Открытия» на сумму 289,5 млрд рублей. Поводом для требований о банкротстве Аганбегяна в «Трасте» называют уклонение им от обязательств, взятых в рамках мирового соглашения 2022 года. Условия этого соглашения не разглашались.

В 2023 году стало известно, что Аганбегян пытался скрыть апартаменты в Нью-Йорке, а также счета в США, Латвии и Армении.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала банк «ФК Открытие» на 700 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу.

Ранее ВТБ запустил активную интеграцию розничных клиентов банка «Открытие».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами