В России могут разрешать открывать филиалы иностранных банков

Заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Гузнов допустил открытие филиалов иностранных банков в РФ. Об этом сообщает »Известие».

С предложением о снятии запрета министерство финансов РФ выступило в июле 2024 года, оно было внесено на рассмотрение в правительство в форме законопроекта. Условием для предоставления разрешения на открытие филиала в РФ для кредитной организации будет отсутствие связей с недружественными государствами.

Целью снятия запрета названо упрощение проведения трансграничных платежей и импортозамещения в условиях санкций, а также открытия счетов в иностранных банках для российского бизнеса.

Запрет на открытие филиалов в РФ для иностранных банков был введен в 2013 году.

До этого США начали угрожать иностранным банкам из-за сотрудничества с РФ.

Ранее россиянам рассказали, как вывести деньги из зарубежного банка при блокировке счета.