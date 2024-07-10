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Стало известно, в какую страну россияне стали чаще летать в командировку

«Аэроклуб»: треть зарубежных командировок россиян приходится на Китай

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Depositphotos

Россияне стали чаще летать в командировки в Китай. Спрос на отели по этому направлению среди бизнес-туристов из РФ с начала года вырос на 240% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства делового туризма «Аэроклуб», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

В текущем году на КНР приходится треть всех зарубежных командировок россиян, отмечают аналитики. Чаще всего в рабочих целях страну посещают представители добывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетики – на них пришлось более половины бронирований.

На втором месте по популярности среди российских бизнес-туристов оказался Казахстан. Тем не менее спрос на размещение в стране упал на 23% к прошлому году. Чаще всего в Казахстан отправлялись сотрудники IT- и телеком-компаний (34% бронирований).

Тройку лидеров замыкает Сербия, несмотря на падение спроса на направление на 60% год к году. В 89% командировок отели в этой европейской стране бронировали сотрудники из сфер ИТ и телекома.

Также в топ-10 востребованных стран для командировок россиян вошли: Турция (-20% к 2023), Узбекистан (-8%), ОАЭ (-32%), Беларусь (+52%), Южная Корея (+255), Армения (-43%) и Индия (-11%).

До этого россиян предупредили о рисках мошенничества в путешествиях. Первая опасность ждет уже на этапе планирования отпуска — злоумышленники начали создавать туристические чаты в Telegram.

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