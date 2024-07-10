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В Москве сократилось предложение квартир

«Метриум»: предложение квартир в Москве за год упало на 1,3%

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По итогам июня 2024 года объем предложения квартир и апартаментов на первичном рынке Москвы составил 70 770 лотов в 418 проектах (-0,5% к маю и -1,3% за год). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«В целом можно говорить об установлении баланса спроса и предложения, что означает преодоление угрозы затоваривания. Сокращение объема предложения в июне 2024 года связано с существенным спросом, в частности, высокой ипотечной активностью. В то же время вымывание квартир и апартаментов в продаже отчасти компенсировал старт 12 новых проектов», — отметил Сырцов.

По его словам, в массовом сегменте выставлено на продажу 20 500 квартир и апартаментов (+3% за месяц), в бизнес-классе — 20 990 лотов (-0,3%), в премиум-классе — 5805 лотов (-2,1%), в элитном сегменте — 1548 лотов (-1,3%), в Новой Москве — 21 650 лотов (-1,9%).

Среди округов мегаполиса максимальное предложение зафиксировано в Новомосковском округе 20 840 лотов (-2,1%) и Южном округе «старой» Москве — 8198 лотов (+0,3%).

По данным «Метриум», средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы в июне достигла 502,9 тыс. рублей. Показатель впервые пересек полумиллионную отметку.

Ранее сообщалось , что в московских квартирах выросли потолки.

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