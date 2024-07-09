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В «Аэрофлоте» частично сменится руководство бортпроводников

В «Аэрофлоте» опровергли информацию о массовом выходе стюардов на больничные

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Илья Наймушин/РИА Новости

В «Аэрофлоте» частично сменится руководящий состав департамента обслуживания на борту в целях улучшения условий труда рядового и инструкторского состава летного персонала. Об этом сообщили «Известия».

В авиакомпании отметили, что ее организационная структура учитывает возможность карьерного роста и ротации руководителей внутри группы, а также преемственность и развитие, направленные на улучшение условий организации труда рядового и инструкторского состава летного персонала.

Издание сообщает, что обновленный состав руководства подразделения авиакомпании представят коллективу после проведения необходимых кадровых процедур.

При этом в пресс-службе авиаперевозчика опровергли распространяемую информацию о том, что около 1,5 тыс. бортпроводников оформили больничные листы.

В «Аэрофлоте» отметили, что данная цифра завышена в разы и заявили о готовности подтвердить это документально.

Также в авиакомпании подчеркнули, что было бы некорректно комментировать персональные решения работников.

В «Аэрофлоте» напомнили, что сейчас авиакомпания обеспечивает интенсивную производственную программу высокого летнего сезона перевозок, не снижая плановых показателей. Основой таких результатов в компании назвали стабильность производственных ресурсов и персонала, а также «понимание командой основной задачи по своевременной перевозке миллионов пассажиров».

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