ВТБ расширит присутствие инвестиционных консультантов в регионах

Количество клиентов брокера «ВТБ Мои Инвестиции» достигло 3,3 млн человек, под управлением брокера — более 1,7 трлн руб. Запуск новых и развитие уже существующих сервисов, появление образовательной платформы позволят ВТБ увеличить долю на рынке брокерских услуг для физических лиц до 25%. Об этом на заседании консультационного совета акционеров заявил руководитель департамента брокерского обслуживания Андрей Яцков.

По его словам, рынок восстанавливается, у брокера ВТБ растет количество клиентов, увеличивается объем активов под управлением.

Дальнейшее развитие клиентской сети Андрей Яцков назвал первостепенной задачей.

«В планах — расширение регионального присутствия инвестиционных консультантов. Еще в 20 городах России инвесторы смогут обратиться к нашим профессионалам», — отметил он.

Также Яцков сообщил, что в этом году ВТБ внедрил услугу, позволяющую владельцам ценных бумаг могут участвовать в собраниях акционеров разных компаний в приложении или веб-версии «ВТБ Мои Инвестиции».

Среди новых сервисов — тепловые карты акций и индексов, которые позволяют в онлайн-режиме наблюдать за компаниями-лидерами роста и падений. В приложении инвесторы могут наблюдать также за индексом настроения клиентов ВТБ. Он показывает, какие сделки клиенты совершают чаще всего.

Кроме того, ВТБ усовершенствовал работу чат-бота в приложении «ВТБ Мои Инвестиции».

В банке отметили, что за год количество ежедневных уникальных пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» выросло на 13%.