В России раскрыли план по созданию дальнемагистрального самолета

России необходим собственным дальнемагистральный самолет, в качестве опоры можно использовать серию Ил-96, которая должна пройти модернизацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга России Антона Алиханова.

«Нам 100% нужен дальнемагистральный самолет, потому что вот эти 15% перевозок — чуть больше, которые не покрываются «Суперджетом» и МС-21, совершенно точно быть закрыты нашим самолетом», — заявил Алиханов в рамках форума-выставки «Иннопром-2024».

По его словам, семейство «Ил» в одной из возможных комплектаций может «взять на себя эту функцию», но с учетом требуемой доработки этих самолетов.

При этом самолеты Ил-96 в данный момент эксплуатируются только специальным летным отрядом «Россия».

До этого крупнейший производитель авиационной техники, американская корпорация Boeing столкнулась с проблемами производства новых самолетов из-за введенных против России санкций.

Ранее в США у самолета Boeing 737 оторвался капот двигателя при взлете.