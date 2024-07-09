Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума приняла проект о повышении налога на прибыль организаций

ГД приняла во II чтении проект о повышении налога на прибыль организаций до 25%

close
100%
Shutterstock

Госдума приняла во II чтении законопроект о повышении налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Об этом сообщили на пленарном заседании нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу, который ранее был внесен в Госдуму, говорится, что целесообразность принятия законодательной инициативы объясняется санкционным давлением на экономику РФ и необходимостью справедливого распределения налоговой нагрузки. Документ был принят в первом чтении 20 июня.

Законодатели считают, что данная мера позволит пополнить бюджет страны в 2025 году на 1,6 трлн рублей. Всего в 2025-2027 годах казна получит от повышения налога на прибыль организаций около пяти триллионов рублей.

Госдума должна рассмотреть законопроект в третьем чтении 10 июля.

Кроме того, депутаты одобрили проект закона, который предполагает повышение для IT-компаний ставки налога на 2025-2030 годы с 3% до 5%.

До этого сообщалось, что размер госпошлины за расторжение брака увеличат в восемь раз.

Ранее депутаты оценили последствия повышения НДФЛ.

Все новости на тему:
Налоговые изменения
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами