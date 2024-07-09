Госдума приняла проект о повышении налога на прибыль организаций

Госдума приняла во II чтении законопроект о повышении налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Об этом сообщили на пленарном заседании нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу, который ранее был внесен в Госдуму, говорится, что целесообразность принятия законодательной инициативы объясняется санкционным давлением на экономику РФ и необходимостью справедливого распределения налоговой нагрузки. Документ был принят в первом чтении 20 июня.

Законодатели считают, что данная мера позволит пополнить бюджет страны в 2025 году на 1,6 трлн рублей. Всего в 2025-2027 годах казна получит от повышения налога на прибыль организаций около пяти триллионов рублей.

Госдума должна рассмотреть законопроект в третьем чтении 10 июля.

Кроме того, депутаты одобрили проект закона, который предполагает повышение для IT-компаний ставки налога на 2025-2030 годы с 3% до 5%.

До этого сообщалось, что размер госпошлины за расторжение брака увеличат в восемь раз.

Ранее депутаты оценили последствия повышения НДФЛ.