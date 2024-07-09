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Сим-карты «МегаФона» появятся в гипермаркетах российской розничной сети

Россиянам станет проще приобрести сим-карты «МегаФона»

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Depositphotos

В гипермаркетах сети «Лента» в июле появятся сим-карты «МегаФона», сообщает пресс-служба сотового оператора.

Соглашение предполагает, что на первом этапе сим-карты «МегаФона» будут продаваться во всех гипермаркетах сети. В дальнейшем планируется распространить сотрудничество и на супермаркеты «Ленты». Решение об этом будет принято ближе к концу года после оценки проекта.

Отмечается, что на текущий момент ритейлер объединяет 261 гипермаркет, 316 супермаркетов и 2380 магазинов у дома. При этом розничные точки сети расположены в 650 населенных пунктах страны в 60 субъектах.

Как подчеркнул директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов, столь масштабное региональное присутствие сети за счет нового контракта на поставку сим-карт позволит значительно расширить присутствие оператора в российской сетевой рознице.

«Мы продолжаем работу по взаимодействию со всем спектром розничного рынка для увеличения доступности наших продуктов», — добавил Борзилов.

Также в «МегаФоне» уточнили, что помимо сим-карт оператора в гипермаркетах «Ленты» можно будет приобрести сим-карты Yota.

Напомним, в мае сотовый оператор начал продажи своих сим-карт в сети «Комус» и в гипермаркетах «Линия» в Черноземье.

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