Стало известно, когда Россия может снять запрет на вывоз риса

Запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России, вероятно, продолжит действовать до 2026 года, прогнозирует эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Его слова приводит РИА Новости.

«Касательно запрета на экспорт риса до конца 2024 года, на мой взгляд, событие ожидаемое, более того, полагаю, что он не будет снят раньше 2026 года», — сказал аналитик.

По словам Тренина, отмены ограничений не стоит ждать до завершения работ по реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань. Согласно плану, они будут идти до конца 2025 года.

Данный гидроузел играет значимую роль в обеспечении водой рисоводческих хозяйств Краснодарского края — крупнейшего российского региона по производству риса. После его поломки в 2022 году урожай заметно сократился. В связи с этим правительство РФ ввело запрет на экспорт риса и рисовой крупы во избежание дефицита на внутреннем рынке, а также для стабилизации цен на товар.

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