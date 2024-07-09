Россиянам рассказали, в каких городах подорожала аренда жилья

Пермь стала лидером по росту средней цены на аренду однокомнатных квартир в июне — ставка выросла на 16,9% к маю, до 29,8 тыс. рублей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании »Яндекс Аренда».

Следом идут Нижний Новгород (+10,7%, до 29,7 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (+7,1%, до 32,6 тыс. рублей).

Съемные двухкомнатные квартиры подорожали за месяц на 8,3% в Самаре. Медианная ставка для этого формата в городе составила 30 тыс. рублей. Положительная месячная динамика фиксируется в Санкт-Петербурге – рост на 6,8% до 53,2 тыс. рублей. На третьей позиции – Воронеж с увеличением на 6,4% и средней ценой аренды «двушек» в 27,1 тыс. рублей.

Также в Воронеже выросли медианные ставки аренды трехкомнатных квартир (+15,2%, до 35,5 тыс. рублей). Положительную динамику демонстрируют Екатеринбург (+12,5%, до 64,2 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (+10,5%, до 88,7 тыс. рублей).

Новосибирск стал лидером по росту цен аренды студий (+9%, медианная ставка долгосрочной аренды достигла 25,2 тыс. рублей). На втором месте оказался Санкт-Петербург с увеличением среднего ежемесячного платежа на 5,8% – до 29,7 тыс. рублей. На третьей позиции — Краснодар с ростом в 3,3% и медианной ставкой съемных студий 22 тыс. рублей.

«Рост медианных ставок в ряде городов могли вызвать сезонные изменения. Мы миновали «яму низкого спроса», которая отмечалась в мае из-за длинных праздников и выходных. Сегодня ситуация нормализовалась: собственники начали снова искать жильцов, а арендаторы – вернулись к поиску квартир», – отметил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Исследование было проведено в июле 2024 года.

Ранее в России предрекли рост спроса на аренду жилья из-за отмены льготной ипотеки.