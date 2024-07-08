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В Челябинске будут выпускать двигатели для отечественного скоростного поезда

В Челябинске запустят производство двигателей для российского скоростного поезда

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РЖД

В Челябинской области запустят производство двигателей для первого отечественного высокоскоростного поезда. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2024». Его слова приводит ЕАН.

«Сердце нового поезда — уникальный электродвигатель — будет производиться в Челябинске. Благодаря ему, в том числе, новый поезд сможет развивать скорость до 400 км в час», — рассказал губернатор.

На выставке Текслер и генеральный директор Группы «Синара» Виктор Леш подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут работать над развитием городского электротранспорта.

До этого сообщалось, что компания «Российские железные дороги» (РЖД) закупит у «Уральских локомотивов» два скоростных поезда для линии «МоскваСанкт-Петербург» на сумму 12 млрд руб.

Поставка составов назначена на конец марта 2028 года. Сейчас Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта работает над конструкторской документацией. Эскизное проектирование уже завершено. Составы будут иметь 8-вагонную компоновку с возможностью соединения двух поездов. На них будут представлены четыре класса обслуживания. Максимальная скорость будет достигать 400 км/ч.

Ранее арбитраж Москвы взыскал с Siemens неустойку за «Сапсаны» для РЖД.

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