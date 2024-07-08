Начаты работы по строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале работ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что в прошедшую пятницу, 5 июля, концессионное соглашение о реализации проекта было подписано.

«Дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 км», — отметил он.

До этого в пресс-службе Сбербанка сообщили, что Сбер в составе синдиката российских банков профинансирует строительство первой в стране высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург. Магистраль протяженностью 679 км охватит шесть регионов: Москву и Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Ожидается, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом позволит сократить время в пути до 2 часов 15 минут.

Ожидается, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом позволит сократить время в пути до 2 часов 15 минут.