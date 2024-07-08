На производство гражданской продукции в России выделили сотни миллионов рублей

Правительство России увеличило втрое — с 200 млн до 600 млн рублей — предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, предоставляемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство гражданской продукции. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Решение позволит оказать дополнительную поддержку организациям ОПК, реализующим проекты по приоритетным направлениям гражданской промышленности», — указали в пресс-службе правительства.

В сообщении властей поясняется, что речь идет о производстве «судов, вертолетов и самолетов, машин и оборудования, в том числе для сортировки твердых коммунальных отходов, а также локомотивов, автотранспортных средств, металлургической и химической продукции».

Программу льготного кредитования организаций ОПК российские власти запустили в 2018 году. Минимальный размер кредита при этом составляет 500 млн рублей, а ставка — от 5% годовых.

До этого американский посол в Китае Николас Бернс заявил, что оборонно-промышленная база России стала гораздо сильнее, чем была до конфликта на Украине.

Ранее в Швейцарии признали, что российский ВПК адаптировался к западным санкциям.