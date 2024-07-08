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На дамбы и расчистку рек в России выделили миллиарды рублей

Патрушев: на ремонт гидроузлов и расчистку рек выделено 6,5 млрд рублей

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В 2024 году из федерального бюджета на строительство дамб, ремонт гидроузлов и расчистку рек выделено около 6,5 млрд руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу вице-премьера российского правительства Дмитрия Патрушева сообщает ТАСС.

По итогам заседания коллегии Федерального агентства водных ресурсов Патрушев заявил, что за последние три года при поддержке правительства в стране построено более 50 километров дамб, расчищено свыше 220 километров русел рек и отремонтировано 137 гидротехнических сооружений. На это было выделено больше 23 млрд руб., в 2024 году — 6,5 млрд руб.

Говоря о реализации нацпроекта «Экология», Патрушев отметил, что за последние пять лет в его рамках было восстановлено 650 км и 22 тыс. га водных объектов. В частности, в низовьях Волги были возведены 66 специальных сооружений для обеспечения водой засушливых территорий.

«Результаты этой работы уже положительно сказываются на качестве жизни 17 млн человек», — отметил Патрушев.

25 июня Патрушев назвал меры предупреждения последствий неблагоприятных погодных явлений. По его словам, возможность вовремя реагировать и не тратить большое количество ресурсов на компенсацию ущерба влияет на развитие экономики страны.

Ранее в Росприроднадзоре назвали главный экологический вызов для России.

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