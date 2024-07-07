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Стало известно, сколько американских компаний продолжают работу в РФ

РИА Новости: в России продолжают работу более половины компаний из США

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Более половины американских компаний, которые вели бизнес с Россией до февраля 2022 года, продолжают работать в стране или с ее компаниями. Об этом пишет РИА Новости, изучив открытые данные.

До февраля 2022 года в России были представлены не менее 659 компаний из Соединенных Штатов, больше всего из сферы IT и телекома (143), промышленности (129), еды и потребительских товаров (104), развлечений, спорта и туризма (68) и предоставляющих различные «поддерживающие» услуги (51).

Полностью перестали вести работу с российскими компаниями и покинули российский рынок 322 организации.

К настоящему моменту в прежнем режими из них продолжают работать 159 организаций. Из них больше всего промышленных (52 организации), пищевых и потребительских (25), IT-компаний (21).

Еще 178 продолжают работу с некоторыми изменениями. Это может быть приостановка инвестиций или ограничение маркетинговой деятельности. Кроме этого, часть компаний переключаются на поставки своих товаров через дистрибьюторов или меняют бренд.

До этого в РОЦИТ спрогнозировали потерю западными платформами российской аудитории.

Ранее сообщалось, что Coca-Cola может вернуться в Россию.

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