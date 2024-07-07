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В Минтруде назвали профессии, которые будут наиболее востребованы через 5 лет

В Минтруде сообщили о росте спроса на токарей, поваров и педагогов через 5 лет

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Директор департамента занятости населения и трудовой миграции министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов рассказал ТАСС, что наиболее востребованными через пять лет станут токари, фрезеровщики, слесари, сварщики, а также медики, педагоги и повара.

Эксперт рассказал, что в министерстве проводили прогноз потребности в кадровых ресурсах, который показал, что технические профессии не просто востребованы, а будут более востребованы, чем обычно.

«Это те же самые токари, фрезеровщики, слесари, сварщики», — уточнил он.

По словам Кирсанова, также будут востребованы профессии, которые связаны с определенными профессиональными навыками, например, медики и социальные работники.

Также специалист отметил, что в высших и средне-специальных учебных заведениях появляется потребность в педагогах, которые будут также формировать новые учебные программы. Кроме этого, чиновник спрогнозировал рост спроса на поваров, с учетом роста конкуренции ресторанного бизнеса.

До этого руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов рассказал, в каких сферах подросткам стоит искать летнюю подработку.

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