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Один из крупнейших производителей какао начнет прямые поставки товара в Россию

Россия начнет прямые закупки какао-бобов у Нигерии

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Shutterstock

Россия начнет закупать какао-бобы напрямую из Нигерии, сообщил торгпред РФ в африканской стране Максим Петров. Его слова приводит газета «Известия».

«Сегодня Россия закупает часть какао-бобов в недружественных странах, поэтому это (импорт из Нигерии — прим. ред.) позволит диверсифицировать поставки данной продукции», — отметил дипломат.

Кроме того, стороны обсуждают строительство мукомольни в Нигерии. Цель проекта: укрепить позиции российской сельхозпродукции на рынке Африки.

Нигерия является четвертым в мире производителем какао. Страна экспортирует порядка 300 тыс. тонн этого товара ежегодно.

В прошлом месяце стало известно о планах Бразилии увеличить поставки кофе в Россию. Рост объемов импорта ожидается на уровне 20%.

Между тем биржевые цены на кофе продолжают расти на фоне засухи в Азии. Во втором квартале товар подорожал еще на 18-20%.

Ранее в России зафиксировали рост спроса на кофе навынос.

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