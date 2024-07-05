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Эксперты рассказали, как изменятся цены на хлеб на фоне подорожания муки

Финансист Зубец: мука подорожала на 30%, но роста цен на хлеб не ожидается

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Depositphotos

После майских праздников мука в России выросла в цене на 25-30%. Это связано с увеличением затрат на переработку продукта при производстве, рассказал доцент финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Несмотря на такой скачок цен, повышение стоимости хлеба не прогнозируется, заверил он в беседе с «Пятым каналом».

Мука стала дороже на фоне изменений на международном зерновом рынке, отметил Зубец. Так, по его словам, сегодня производителям выгоднее продавать зерно другим странам, из-за чего они в целом ориентируются на международный рынок. Однако после майского скачка цен они немного начинают снижаться, добавил эксперт.

«Сейчас, если говорить о сегодняшней ситуации, имеются некоторые снижения, но, если мы говорим о длинных трендах, то за последние несколько лет на рынке формировались высокие цены, — объяснил он. — Если мы говорим об ориентации внутреннего рынка на внешний, то, в принципе, ситуация должна успокоиться».

Так как на международном рынке цены снижаются, следует ожидать, что на внутреннем мука начнет дешеветь, а на хлебе это вообще не отразится, заключил финансист.

Напомним, российские хлебопеки пожаловались на резкое подорожание муки. При этом, по данным Минсельхоза, ситуация с мукой в стране стабильная. Отмечается, что с конца 2022 года стоимость продукции сельхозпроизводителей увеличилась на 2,9% — это ниже, чем темпы инфляции. Сегодня цены на муку на 10,9% ниже, чем в 2022 году.

Ранее экономист сообщил о подорожании хлеба в России.

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