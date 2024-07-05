Одна африканская страна решила полностью освободиться от доллара

Зимбабве полностью откажется от использования доллара США к середине 2026 года, заявил президент африканской страны Эммерсон Мнангагва. Его цитирует издание Daily Maverick.

Единственным платежным средством в Зимбабве в ближайшие два года станет новая валюта — зимбабвийское золото (ZiG). Оно постепенно вытеснит доллар из национальной денежной системы, сказал Мнангагва.

«Через два года мы увидим, что ZiG будет ходить на всей территории страны и магазины будут отказываться принимать от покупателей доллары США», — заключил глава государства.

Сейчас в долларах проводятся 80% всех финансовых операций в стране.

ZiG станет уже шестой по счету нацвалютой Зимбабве за последние 15 лет, которую запускают в стране с целью освободиться от доллара. Власти отказывались от предыдущих валют из-за гиперинфляции.

До этого в Замбии предложили давать до 10 лет заключения за использование долларов США.

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