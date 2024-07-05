Бензин на бирже подорожал до максимумов 2024 года

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам первой недели июля достигла максимумов 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

За пять сессий бензин марки Аи-92 подорожал на 5,5%, достигнув отметки 55 413 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 7%, до 67 848 рублей за тонну.

Цена летнего дизеля за период увеличилась на 0,6%, до 60 196 рублей за тонну. Топочный мазут за период подорожал на 2,9%, до 29 652 рубля за тонну. Самый резкий скачок цен произошел на сжиженные углеводородные газы (СУГ) — 14%, до 25 825 рублей за тонну.

Между тем стоимость топлива для реактивных двигателей, напротив, снизилась. Падение за неделю составило 2%, до 77 163 рублей за тонну.

Объем поставок российского топлива в дружественные страны в первые дни месяца обвалился на 70% по сравнению со среднесуточными показателями июля 2023 года, несмотря на приостановку запрета на экспорт бензина.

Ранее сообщалось, что крупнейший покупатель российского бензина накопил $6 млрд долгов.