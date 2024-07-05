Глава Центробанка оценила идею раздачи дешевых кредитов россиянам

Дешевые кредиты не решат проблемы российской экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе Центробанка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, на эти вопросы есть простые ответы: напечатать денег, раздать дешевые кредиты — и будут и технологии, и инвестиции, и производительность. Однако эти ответы ошибочны», — заявила она.

По ее мнению, благодаря резервам и антикризисным мерам экономике России удалось вернуться в «исходное состояние». Набиуллина подчеркнула, что развитие российской экономики замедляют нехватка рабочей силы и затрудненный доступ к технологиям.

До этого Набиуллина заявила, что российская экономика существенно отклонилась от базового сценария, поэтому Центробанк в июле обсудит повышение ставки. При этом глава Банка России пообещала делать все для обеспечения предсказуемо низкой инфляции в стране. Она также отметила, что трансформация экономики является марафоном с препятствиями, а не короткой дистанцией.

Зампред Банка России Алексей Заботкин в тот же день рассказал, что годовая инфляция достигнет своего пика в июле.

Ранее Набиуллина объяснила, в каком случае возникнет изоляция России.