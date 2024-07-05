Стало известно, как долго россияне могут содержать семью без работы

Каждый третий россиянин, имеющий сбережения, может полностью обеспечивать на них свою семью в течение более полугода. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования «Яков и Партнеры» и РОМИР.

С 2010 года число россиян с накоплениями выросло в 1,8 раза, до 54% населения. Для сравнения: 14 лет назад значение составляло всего 30%.

Самыми бережливыми оказались жители Дальневосточного федерального округа. Накопления имеют 71% проживающих в регионе россиян. Меньше всего средств откладывают жители Северо-Кавказского федерального округа (45%).

Несмотря на рост доли населения с отложенными сбережениями, РФ все еще заметно отстает по этому показателю от многих стран. Так, в США он составляет 68%, в Индии — 69%, в Германии — 70%, а в Японии — и вовсе 83%.

Накануне стало известно, что Катар инвестировал в экономику РФ около $13 млрд.

Ранее глава Сбера Герман Греф назвал три основных ограничения для экономики России.