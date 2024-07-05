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В Сбере подвели итоги работы по программе «Господдержка»

Сбер выдал более 900 тыс. кредитов по программе «Господдержка»

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Freepik.com

За время действия программы льготной ипотеки «Господдержка» Сбер выдал более 900 тыс. кредитов на сумму около 3 трлн рублей, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках Финансового конгресса Банка России.

Царев отметил, что в 2022 году было выдано 152 тыс. кредитов по программе, а в 2023 – 284 тыс.

Он добавил, что за первые 6 месяцев 2024 года Сбер выдал почти 83 тыс. кредитов по программе.

Аналитики «Домклик» отметили, что около 73% сделок пришлось на первичный рынок, а на рынок ИЖС – 14%.

Напомним, программу льготной ипотеки «Господдержка» запустили в апреле 2020 года. В рамках программы желающие могли взять кредит по сниженной ставке на покупку квартиры в новостройке или приобретение и строительство дома.

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