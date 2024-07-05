Сбер спрогнозировал сроки восстановления рынка ипотечного кредитования

После завершения льготных программ на рынке ипотечного кредитования объемы выдач в России снизятся, но к концу 2024 года могут выйти на уровень мая-июня этого года, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках Финансового конгресса Банка России.

По его словам, к концу 2024 года на российском ипотечном рынке может оформлено 1,5 млн сделок.

Царев считает, что во второй половине 2024 года доля льготных программ в объеме выдач на рынке ипотек составит 56-58%.

Аналитики «Домклик» отметили, что за первые 6 месяцев этого года доля льготной ипотеки на рынке в РФ составила 54%, а «Семейной ипотеки» — 24%.