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Россия резко увеличила производство игристых вин

Производство игристого вина в России за полгода выросло более чем на четверть

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Depositphotos

По итогам первого полугодия российские виноделы произвели 6,1 млн дал игристого вина. Это на 28,9% больше объема за аналогичный период 2023 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Выпуск тихих вин за шесть месяцев увеличился на 12,6% и составил 15,7 млн дал. Сильнее всего за период выросло производство ликерных вин — в 1,7 раза, до 713,5 тыс. дал.

Производство водки в России за январь — июнь выросло на 5,9%, достигнув 35,2 млн дал, розлив коньяка — на 13,3%, до 4,2 млн дал.

Всего за период в стране было выработано 51,7 млн дал спиртных напитков крепостью выше 9 градусов (+10,5% год к году). Между тем выпуск слабоалкогольных напитков с начала года просел на 7,7%, до 8,6 млн дал.

До этого сообщалось, что российские дистрибьюторы начали увеличивать закупки вин из Белоруссии с названиями как у европейских.

Ранее россиян предупредили о подорожании водки, бренди и коньяка.

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