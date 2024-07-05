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Санкции повлияли на ввоз виниловых пластинок в РФ

«Ъ»: в России может снизиться продажа виниловых пластинок из-за санкций

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Depositphotos

Российские магазины уведомили покупателей, что могут остановить продажу зарубежных виниловых пластинок из-за ограничений на ввоз из Евросоюза из-за нового пакета санкций. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что в тексте нового пакета европейских рестрикций не упоминается прямой запрет на ввоз пластинок в РФ.

Но винил как материал попадает под статью регламента о секторальных санкциях против России, подчеркнул партнер адвокатского бюро BGP Litigation Сергей Гландин. Он добавил, что запрет распространяется в том числе на ввоз в целях личного использования, а исключения составляют лишь консульские и дипмиссии.

Издание подчеркивает, что продавцы винила уже начали вести переговоры с европейскими партнерами о том, как «разрешить ситуацию с новыми ограничениями ЕС на поставки».

24 июня совет Европейского союза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

В рамках санкций компаниям Евросоюза запретили использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России и совершать транзакции с организациями, которые ею пользуются. Кроме того, вводятся ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ.

Ранее Япония ввела ограничения против компаний из нескольких стран за обход санкций против РФ.

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