В Сбере рассказали о применении ИИ при создании персональных предложений для клиентов

Благодаря применению IT-технологий и искусственного интеллекта можно для конкретного человека предложить решение лично его ситуации с релевантным продуктом. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, сегодня идет большая конкуренция за клиентский и человеческий опыт.

«Невозможно быть релевантным без применения ИИ», — уверен Александр Ведяхин.

Он констатировал, что везде, где внедряется ИИ, наблюдаются резкие значительные улучшения, в том числе финансовых результатов.

Финансовый конгресс Банка России проходит с 3 по 5 июля в Петербурге.