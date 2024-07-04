Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сбере рассказали о применении ИИ при создании персональных предложений для клиентов

Топ-менеджер Сбера Ведяхин: невозможно быть релевантным без применения ИИ

close
100%
Shutterstock

Благодаря применению IT-технологий и искусственного интеллекта можно для конкретного человека предложить решение лично его ситуации с релевантным продуктом. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, сегодня идет большая конкуренция за клиентский и человеческий опыт.

«Невозможно быть релевантным без применения ИИ», — уверен Александр Ведяхин.

Он констатировал, что везде, где внедряется ИИ, наблюдаются резкие значительные улучшения, в том числе финансовых результатов.

Финансовый конгресс Банка России проходит с 3 по 5 июля в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами