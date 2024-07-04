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В России повысят акциз на табак, сигары и сигариллы

В Госдуме согласились с предложениями Минфина о повышении табачных акцизов

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Акцизы на табачную продукцию в России в 2025-27 годах будут скорректированы на уровень инфляции. Предложение правительства на эту тему поддержано комитетом Госдумы по бюджетам и налогам, сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что поправка была подготовлена ко второму чтению законопроекта о донастройке российской налоговой системы. Депутатам ее представлял замглавы Минфина Алексей Сазанов.

С 1 января по 31 декабря 2025 года акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный и кальянный табак (за исключением сырья для производства табачной продукции) составит 4657 рублей за один килограмм.

С 1 января по 31 декабря 2026 года акциз составит 4843 рубля за один килограмм.

С 1 января по 31 декабря 2027 года — 5037 рублей за один килограмм.

Помимо этого будет скорректирован акциз на сигары, сигариллы, биди и кретек.

3 июля правительство внесло поправки к налоговому пакету. В них предлагается преобразовать курортный сбор в «туристический налог», проиндексировать ставки акцизов на подакцизные товары на 4% (прогнозный уровень инфляции), расширить преференции для отраслей IT и радиоэлектроники и т.д.

Ранее эксперт спрогнозировал исчезновение дешевого вина в России.

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