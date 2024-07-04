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Сбер откроет программу подготовки венчурных инвесторов в регионах России

Сибирские инвесторы смогут изучить основы венчурного инвестирования

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Shutterstock

Сбер и Московский инновационный кластер проводят бесплатную образовательную программу подготовки «Венчурная академия. Сибирь» в регионах России, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что принять участие в первом потоке программы смогут предприниматели, начинающие инвесторы и топ-менеджеры крупных компаний Сибири. В ходе обучения они изучат основы венчурного инвестирования, узнают, как выбрать стартап и оценить риски вложений, подготовить инвестиционное соглашение, организовать и синдицировать сделку. Кроме того, участники после прохождения программы смогут приступить к практике.

«Несмотря на то, что в регионах сосредоточен 91% населения страны и 55% стартапов создаются именно в регионах, не столичные стартапы получают всего 15% инвестиций. И сейчас подходящее время переломить этот тренд», — сказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его мнению, программа рассчитана на то, что активные инвесторы в регионах получат альтернативный способ приумножения капитала и диверсификации активов, При этом Ведяхин считает, что программа сможет привлечь внимание к инвестициям в технологии и тем самым поспособствует развитию этого сектора экономики в стране.

В Сбере уточнили, что до конца года планируется тиражировать образовательную программу на другие регионы страны.

Как отметила руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома, возрос интерес со стороны партнеров в формировании региональных венчурных сообществ и развитии компетенций участников рынка.

«Поэтому мы приняли решение транслировать свой опыт и экспертизу, предоставить необходимый инструментарий и тем самым мотивировать региональных инвесторов внести свой вклад в укрепление технологического суверенитета страны», — сказала она.

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