В Центробанке РФ назвали главный риск для финансового сектора

Заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Полякова заявила, что киберугрозы по-прежнему являются главным риском для отечественного финансового сектора. Об этом пишет ТАСС.

«Если говорить о рисках, угрозах, то, наверное, самыми главными сейчас остаются киберриски», — сказала она.

Также Полякова отметила в числе рисков ограниченный доступ к иностранному программному обеспечению и оборудованию.

При этом сильная сторона российского банковского сектора — высокая прибыльность кредитно-финансовых организаций, сообщила она.

В марте Центробанк направил в кредитные организации письмо с рекомендацией не распространять в публичном пространстве, СМИ и рекламных материалах информацию о взаимодействии с иностранными партнерами и механизмах международных расчетов.

До этого в ЦБ РФ заявили, что российские кредитные организации получили в 2023 году рекордную чистую прибыль в размере 3,4 трлн рублей благодаря восстановлению основных доходов, сокращению резервов и получению существенных доходов от валютной переоценки.

Ранее российский эксперт перечислил самые актуальные для страны киберугрозы.