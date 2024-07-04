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В Минпромторге заявили о чеболизации экономики России

Замглавы Минпромторга Осьмаков: Россия движется в сторону чеболизации экономики

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Экономика Российской Федерации движется в сторону чеболизации, в том числе из-за международных санкций. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков в интервью РИА Новости.

По его словам, пока рынок оставался глобальным, а кредиты — доступными, промышленность могла спокойно существовать, но все изменилось после введения в отношении России достаточно серьезных санкций.

Осьмаков отметил, что появилась необходимость в финансовом партнере и продаже продукции через торговые компании. То есть сейчас России требуется синергия финансового, торгового и промышленного капитала — чеболизация по форме, не по генезису. Эксперт считает, что этот тренд будет продолжаться.

Примером чеболизации в России Осьмаков назвал банк ВТБ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

Замглавы Минпромторга подчеркнул, что у российских банков есть деньги, а значит, и возможность формировать и финансировать долгосрочную стратегию для своих промышленных дочерних компаний.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы.

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