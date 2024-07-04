В Минпромторге заявили о чеболизации экономики России

Экономика Российской Федерации движется в сторону чеболизации, в том числе из-за международных санкций. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков в интервью РИА Новости.
По его словам, пока рынок оставался глобальным, а кредиты — доступными, промышленность могла спокойно существовать, но все изменилось после введения в отношении России достаточно серьезных санкций.
Осьмаков отметил, что появилась необходимость в финансовом партнере и продаже продукции через торговые компании. То есть сейчас России требуется синергия финансового, торгового и промышленного капитала — чеболизация по форме, не по генезису. Эксперт считает, что этот тренд будет продолжаться.
Примером чеболизации в России Осьмаков назвал банк ВТБ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).
Замглавы Минпромторга подчеркнул, что у российских банков есть деньги, а значит, и возможность формировать и финансировать долгосрочную стратегию для своих промышленных дочерних компаний.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы.