Стало известно, сколько бюджет России получил от приватизации за полгода

За период с января по июнь в российский бюджет поступило 11,1 млрд рублей от приватизации корпоративных активов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Росимущество.

Прогноз на весь 2024 год предполагал поступления по этой статье в размере 1,2 млрд рублей. Таким образом, за шесть месяцев план удалось превысить в 10 раз.

Таких результатов удалось достичь за счет продажи 100% акций АО «Росспиртпром» в апреле более чем на 8 млрд рублей. Также в бюджет поступили средства от реализации ценных бумаг ООО «Терней Золото» (1,2 млрд), АО «Ремэнергомеханизация» (820 млн), АО «Электроагрегат» (200 млн).

В прошлом месяце в России запретили приватизацию имущества религиозного назначения. Закон был разработан по инициативе Русской православной церкви.

Ранее стало известно, сколько налогов поступило в казну с начала года.