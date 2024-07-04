Курс юаня превысил 12 рублей

Курс юаня во вторник, 4 июля, превысил 12 рублей. Китайская валюта торгуется выше этой отметки впервые с 24 июня. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В моменте курс поднимался до 12,22 рубля за юань. По состоянию на 12:08 по московскому времени юань стоил 12,14 рубля (+0,21%).

Доллар во вторник находится в диапазоне 87,75-88,83 рубля, евро торгуется в рамках 94,74-95,89 рубля.

«Новостной фон и конъюнктура позволяют рублевым парам стабилизироваться. В то же время, фундаментальный фон работает в пользу российской валюты. По мере приближения к июльскому заседанию ЦБ рубль можно крепнуть, так как инвесторы ждут роста ключевой ставки», — отметил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф оценил риски остановки биржевых торгов юанем в России из-за санкций. По его словам, предпосылки к этому отсутствуют. Более того, Греф считает, что сейчас доля внебиржевых торгов будет больше.

Ранее стало известно, зачем россияне покупают валюту.