Представители российской медиаиндустрии обменяются опытом и обсудят свежие тренды

Московский медиафестиваль, который пройдет на ВДНХ с 31 августа по 1 сентября, станет площадкой для обмена знаний и опытом среди профессионалов, погрузит гостей в историю сферы медиа и актуальные тренды. Об этом сообщили в Департаменте средств массовой информации и рекламы города Москвы, который организует мероприятие.

Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить медиафестиваль.

Мероприятие объединит направления медиа по разным тематикам: от бизнеса, карьеры и цифровой безопасности до моды, кино, хобби и досуга.

Участниками фестиваля станут издательские дома, медиахолдинги, телеканалы, радиостанции, операторы наружной рекламы, музыкальные лейблы, социальные сети, онлайн-кинотеатры, блогеры и другие представители медиабизнеса России.

По словам генерального директора Центра развития бизнес-коммуникаций, генерального продюсера Московского медиафестиваля Валентина Смолякова, мероприятие также станет местом для диалога СМИ с читателями, слушателями и зрителями.

Он отметил, что задача организаторов — рассказать о роли медиа в обществе и о внутренней кухне этой отрасли.

«Мы постарались сформировать программу так, чтобы она была интересна и познавательна для абсолютно разной аудитории, вне зависимости от возраста, профессии и увлечений», — рассказал Смоляков.

В программу войдут такие тематические блоки, как «Герои медиа», «Обучение», «Вдохновение» и «Развлечение».

В зонах «Герои медиа» и «Обучение» состоятся лекции и встречи с экспертами медиаиндустрии и блогерами, а на территориях «Вдохновение» и «Развлечение» организуют игровые активности, интерактивные мастер-классы и тренинги, кинопоказы и концертную программу.

Во время проведения медиафестиваля на ВДНХ появятся выставочные пространства и инсталляции, посвященные российским медиа.

Также на фестивале будет работать ярмарка медиаизданий, на которой гости смогут оформить подписку на выпуски.

Медиахолдинг Rambler&Co является стратегическим партнером медиафестиваля.