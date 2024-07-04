На Украине сообщили от отказе ЕС в увеличении объемов поставок энергии

Страны Евросоюза не хотят увеличивать объемы поставок энергии Украине. Об этом заявил председатель украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает РИА Новости.

Причины не называются, но украинская сторона, как пишет агентство, предполагает, что у европейских стран не все в порядке с собственной энергетикой.

В начале июня генеральный директор департамента международных связей Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро сообщила, что Европейский союз в настоящее время переживает очень серьезный энергетический кризис.

До этого директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко заявил, что в августе ситуация с отключением света в стране улучшится. Он отметил, что на энергетических объектах страны продолжаются ремонтные работы.

Харченко добавил, что предсказать новые атаки на инфраструктуру страны сложно.

Ранее украинские компании начали делать наценку за работу в период отключения света.