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В Корпорации МСП рассказали о росте закупок госкомпаниями у самозанятых

Госкомпании закупили у самозанятых товаров и услуг на 4,5 млрд рублей

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Depositphotos

Общий объем закупок госкомпаний у самозанятых, которые провели крупнейшие компании с госучастием в течение первого полугодия 2024 года, составил почти 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, такой результат на 22% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Он подчеркнул, что растет интерес самозанятых к участию в закупках в рамках 223-ФЗ.

«По итогам первых шести месяцев текущего года общий объем поставленных ими товаров и услуг увеличился на 22% в сравнении с прошлогодним показателем. При этом число самозанятых-поставщиков выросло на 25% и превысило 5 тысяч», — сказал он.

Как рассказал глава Корпорации МСП, наиболее востребованными в рамках закупок у самозанятых стали вспомогательные услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием (1,26 млрд рублей), услуги в области творчества, искусства и развлечений (0,31 млрд рублей), профессиональные, научные и технические услуги (0,28 млрд), рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка (0,27 млрд), а также специализированные строительные работы (0,26 млрд рублей).

Также Исаевич отметил, что регионами-лидерами по общему объему закупок у самозанятых стали Курская область (0,84 млрд рублей), Москва (0,79 млрд), Московская область (0,31 млрд), Санкт-Петербург и Свердловская область (0,22 млрд и 0,17 млрд рублей соответственно).

Напомним, самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес, с 1 апреля 2020 года. Поддержка самозанятых — одно из ключевых направлений в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин. За соблюдение обязательной правительственной 25-процентной квоты на закупки отвечает Корпорация МСП.

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