Эксперт: Шереметьево экономит более 1 млрд рублей ежегодно за счет цифрового двойника

Использование цифрового двойника в работе аэропорта Шереметьево привело к экономии более одного миллиарда рублей ежегодно за счет оптимизации графика работы персонала. Об этом сообщил руководитель отдела современных средств автоматизации и искусственного интеллекта компании «Первый Бит.NFP» Глеб Леонов в интервью РИА Новости.

Аэропорт начал использовать цифровой двойник в 2022 году. Представители Шереметьево отметили, что они создали уникальную цифровую экосистему для управления производственными процессами, что позволило значительно увеличить эффективность управления ресурсами и снизить расходы.

«Внедрение цифрового двойника в работу аэропорта Шереметьево позволило сэкономить более миллиарда рублей ежегодно за счет оптимизации графика работы персонала, основываясь на прогнозах имитационной модели загрузки аэропорта», — подчеркнул Леонов.

Например, цифровой двойник ежедневно отслеживает количество посетителей в аэропорту, что помогает руководству точно определить необходимое количество персонала для работы с багажом, билетами, обслуживания воздушных судов и уборки.

Ранее Ространснадзор сообщил о проверках авиакомпаний при срабатывании индикаторов риска.