Инфляция в России превысила 9% в годовом выражении

Инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении. Это следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

В обзоре отмечается, что в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,19%. В секторе услуг инфляция составила 5,9%.

При этом Росстат сообщал, что недельная инфляция в РФ за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года — 3,82%. На 24 июня инфляция составляла 8,61% в годовом выражении.

3 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина во время пленарного заседания Финансового конгресса ЦБ заявила, что регулятор будет принимать все меры для того, чтобы обеспечить предсказуемую и низкую инфляцию.

Также Набиуллина сказала, что трансформация российской экономики является марафоном с препятствиями, а не короткой дистанцией. Она подчеркнула, что экономика России оправилась быстрее, чем многие ожидали. Набиуллина отметила высокие темпы роста экономики в 2023 году, а также выразила надежду, что эти темпы удастся сохранить.

Ранее в ВТБ допустили повышение ключевой ставки до конца месяца.