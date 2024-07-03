Украина импортировала рекордное количество электроэнергии

Украина за прошедший месяц импортировала электричества больше, чем за весь 2023 год. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на данные украинских энергетиков.

Практически половину импортированной электроэнергии Украина получила из Венгрии (42%), далее следуют Словакия, Румыния (по 17%) и Польша (16%) — все это ближайшие соседи Украины. Еще небольшой процент Украина получила от Молдавии (8%).

Попутно, учитывая постоянный импорт электроэнергии, украинские энергосети оказались не в состоянии экспортировать электричество.

До этого член набсовета «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что отключения электроэнергии, которые происходят на Украине в эти дни, могут продлиться до августа.

Он также отметил, что будущая зима будет очень трудной, и избежать дефицита в энергосистеме не удастся даже в теплую погоду. На прошлой неделе перебои с электро- и водоснабжением были зафиксированы в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

Ранее на Украине заявили о необходимости экономить электричество весь 2024 год.