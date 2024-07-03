Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина импортировала рекордное количество электроэнергии

Украина за месяц импортировала электричества больше, чем за весь 2023 год

close
100%
Depositphotos

Украина за прошедший месяц импортировала электричества больше, чем за весь 2023 год. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на данные украинских энергетиков.

Практически половину импортированной электроэнергии Украина получила из Венгрии (42%), далее следуют Словакия, Румыния (по 17%) и Польша (16%) — все это ближайшие соседи Украины. Еще небольшой процент Украина получила от Молдавии (8%).

Попутно, учитывая постоянный импорт электроэнергии, украинские энергосети оказались не в состоянии экспортировать электричество.

До этого член набсовета «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что отключения электроэнергии, которые происходят на Украине в эти дни, могут продлиться до августа.

Он также отметил, что будущая зима будет очень трудной, и избежать дефицита в энергосистеме не удастся даже в теплую погоду. На прошлой неделе перебои с электро- и водоснабжением были зафиксированы в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

Ранее на Украине заявили о необходимости экономить электричество весь 2024 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами