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Греф высказался об отмене льготной ипотеки для россиян

Греф призвал не считать трагедией падение выдач ипотеки из-за отмены льготной

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Снижение одобренных сделок по выдачи ипотеки после отмены в России массовой льготной программы не является трагедией, хотя падения и не избежать. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Центробанка, передает РИА Новости.

«Очевидно, что падение выдач [ипотеки] будет. Пока мы не видим, что эти последствия будут очень значимы», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

При этом Греф добавил, что по отношению к июню выдачи точно не упадут, так как россияне старались «попасть в последний вагон» и оформить ипотеку на особых условиях.

«Я какой-то трагедии не вижу, но думаю, что ситуация во втором полугодии будет непростой», — уточнил глава Сбербанка.

Он также заключил, что в России все еще сохраняется программа правительства по точечному субсидированию, в первую очередь семейная ипотека.

В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки под 8% для приобретения первичного жилья. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года, однако кабмин четыре раза продлевал программу.

По прогнозам экономистов и аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», ставки по рыночной ипотеке начнут падать уже в 2025 году.

Ранее Греф сравнил льготную ипотеку с зависимостью от стимулирующих препаратов.

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