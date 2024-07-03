Бизнес водочного магната Шефлера признали экстремистским и изъяли в пользу РФ

Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к водочному магнату Юрию Шефлеру и его компаниям. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на иск ведомства.

В нем отмечается, что деятельность бизнесмена признана экстремистской.

«В ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму Генеральной прокуратурой РФ установлено объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету в установленном законом порядке. В него входят российский олигарх Шефлер, а также подконтрольные ему люксембургские компании — Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group», — сказано в иске.

По версии Генпрокуратуры, Шефлер поощряет обстрелы регионов России со стороны Вооруженных сил Украины, ведет активную информационную поддержку киевского режима, а его организации финансируют украинский фонд, который направляет средства на нужды ВСУ.

До этого сообщалось, что Тамбовский районный суд по иску Генпрокуратуры России наложил арест на спиртовой завод «Амбер Талвис» Шефлера. Это предприятие, расположенное в Тамбовской области, на 72,9% принадлежит люксембургской «Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.», еще 25,5% — у Росспиртпрома, а оставшаяся доля у неназванных физлиц.

Суд также арестовал калининградское АО «СПИ-РВВК» и его дочернюю структуру ООО «РВВК», бенефициаром которых также является Шефлер. Эти компании контролируют комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, не работающего с 2012 года.

Основные марки компании — это «Stolichnaya», «Moskovskaya», «Кремлевская», «Казначейская» и «Рижский черный бальзам». Завод входит в десятку крупнейших производителей алкогольной продукции в России.

Ранее в Курске национализировали активы украинского алкогольного магната.