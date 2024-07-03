Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Сбера назвал 3 основных ограничения для экономики России

Герман Греф: любые ограничения – это возможности

close
100%
Пресс-служба Сбера

Любые ограничения, с которыми сейчас сталкивается экономика России, необходимо рассматривать как возможности для дальнейшего развития, заявил глава Сбера Герман Греф в рамках пленарной сессии Международного финансового конгресса.

По его словам, сейчас у России 3 основных ограничения: рабочая сила, доступ к технологиям и источники долгосрочных инвестиций.

Греф считает, что у любой проблемы есть несколько путей решения.

«В российской экономике сейчас резкий рост доходов практически во всех секторах», — сказал он.

Глава Сбера добавил, что за счет повышения доходов происходит рост потребления и повышение кредитоспособности россиян.

«Традиционные меры регулирования ЦБ не срабатывают, потому что такими темпами кредитоспособность населения не повышалась. Нужно говорить о новой модели, в том числе новой управленческой модели», — сказал Греф.

Также в рамках сессии председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что сейчас Россия переориентируется на новые рынки.

Она добавила, что необходимо переходить от антикризисных мер к структурным изменениям, которые помогут экономике эффективно работать в долгосрочной перспективе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами