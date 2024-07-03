Глава Сбера назвал 3 основных ограничения для экономики России

Любые ограничения, с которыми сейчас сталкивается экономика России, необходимо рассматривать как возможности для дальнейшего развития, заявил глава Сбера Герман Греф в рамках пленарной сессии Международного финансового конгресса.
По его словам, сейчас у России 3 основных ограничения: рабочая сила, доступ к технологиям и источники долгосрочных инвестиций.
Греф считает, что у любой проблемы есть несколько путей решения.
«В российской экономике сейчас резкий рост доходов практически во всех секторах», — сказал он.
Глава Сбера добавил, что за счет повышения доходов происходит рост потребления и повышение кредитоспособности россиян.
«Традиционные меры регулирования ЦБ не срабатывают, потому что такими темпами кредитоспособность населения не повышалась. Нужно говорить о новой модели, в том числе новой управленческой модели», — сказал Греф.
Также в рамках сессии председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что сейчас Россия переориентируется на новые рынки.
Она добавила, что необходимо переходить от антикризисных мер к структурным изменениям, которые помогут экономике эффективно работать в долгосрочной перспективе.