Глава Сбера назвал 3 основных ограничения для экономики России

Любые ограничения, с которыми сейчас сталкивается экономика России, необходимо рассматривать как возможности для дальнейшего развития, заявил глава Сбера Герман Греф в рамках пленарной сессии Международного финансового конгресса.

По его словам, сейчас у России 3 основных ограничения: рабочая сила, доступ к технологиям и источники долгосрочных инвестиций.

Греф считает, что у любой проблемы есть несколько путей решения.

«В российской экономике сейчас резкий рост доходов практически во всех секторах», — сказал он.

Глава Сбера добавил, что за счет повышения доходов происходит рост потребления и повышение кредитоспособности россиян.

«Традиционные меры регулирования ЦБ не срабатывают, потому что такими темпами кредитоспособность населения не повышалась. Нужно говорить о новой модели, в том числе новой управленческой модели», — сказал Греф.

Также в рамках сессии председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что сейчас Россия переориентируется на новые рынки.

Она добавила, что необходимо переходить от антикризисных мер к структурным изменениям, которые помогут экономике эффективно работать в долгосрочной перспективе.