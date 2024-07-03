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В России могут изъять активы водочного магната Шефлера

Генпрокуратура России требует изъять активы водочного магната Шефлера

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Генеральная прокуратура России требует признать владельца водочных марок «Московская» и «Столичная» Юрия Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением и изъять в пользу государства активы, находящиеся в РФ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его словам, ведомство обратилось с соответствующим иском в Тамбовский районный суд, а ответчиками по нему выступают Шефлер, компании «Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.», «Столи Груп С.а.р.л.», зарегистрированные в Люксембурге. Также в числе ответчиков значатся зарегистрированная в Нидерландах «Эс.Пи.Ай. Риджинал Бизнес Юнит Б.В.» и калининградская АО «СПИ-РВВК.

До этого сообщалось, что Тамбовский районный суд по иску Генпрокуратуры РФ наложил арест на спиртовой завод «Амбер Талвис» Шефлера. «Амбер Талвис» на 72,9% принадлежит люксембургской Amber Beverage Group Holdings (владельцем которой является водочный магнат), еще 25,5% — у Росспиртпрома, а оставшаяся доля у неназванных физлиц.

Суд также арестовал калининградское АО «СПИ-РВВК» и его дочернюю структуру ООО «РВВК», бенефициаром которых также является Шефлер. Эти компании контролируют комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, не работающего с 2012 года.

Ранее в Курске национализировали активы украинского алкогольного магната.

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