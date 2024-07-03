«Аэрофлот» опубликовал ежегодный ESG-отчет

Более половины (57,4%) направлений полетов группы «Аэрофлот» выполняется, минуя Москву. Такие данные следуют из отчета о деятельности в области устойчивого развития, опубликованного компанией.

Отмечается, что предоставленный документ описывает подходы к управлению ESG-вопросами, а также содержит ключевые показатели группы за 2023 год.

Так, в прошлом году «Аэрофлоту» удалось снизить количество отходов на 5,0% год к году. Их общее количество составило 12,6 тыс. тонн. Также в 2,8 раз увеличилась сумма договоров, заключенных с субъектами МСП. Кроме того, авиакомпания увеличила долю российских продуктов и напитков на борту до более чем 90%.

«В новом ESG-отчёте более широко и полно раскрывается информация о выбросах CO2 и безопасности полётов. Впервые публикуются данные по вопросам в области устойчивого развития, о проектах в рамках перехода группы «Аэрофлот» на российское ПО и экологических целях компании до 2026 года», — сообщается в Telegram-канале пресс-службы компании.

Также в «Аэрофлоте» уточнили, что в отчете впервые была раскрыта информация о созданной и распределенной прямой экономической стоимости и последующем распределении выручки по группам заинтересованных сторон.

Ранее сообщалось, что группа «Аэрофлот» в 2023 году сократила выбросы CO2 от авиаперевозок до 75,8 грамм на пассажирокилометр.