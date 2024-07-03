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Дерипаска оценил потенциал российской экономики

Дерипаска: России нужно перейти к новым рынкам за пределами Китая

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фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Российская экономика еще не достигла своего предела, вопреки опасениям Центробанка относительно ее «перегрева», заявил бизнесмен Олег Дерипаска. Его цитирует РБК.

«Мы должны перейти к новым рынкам. Это выполнимая задача. В ближайшие 10–12 лет в странах глобального Востока и Юга родится новый миллиард человек. Ему необходимо все, что мы умеем производить. Рынок у нас есть», — сказал предприниматель.

России пора добиваться новых рынков за пределами Китая, подчеркнул Дерипаска. Речь идет об Африке, всей Юго-Восточной Азии, Индии, Индонезии, Малайзии. Для этого необходимо нарастить инвестиции в развитие инфраструктуры, в частности железнодорожной, а также серьезно увеличить рабочий капитал, отметил бизнесмен.

До этого в Польше удивились феномену роста экономики России.

Ранее доля стран БРИКС в мировой экономике достигла рекордных значений.

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