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Стало известно, сколько страны ОПЕК заработали на нефти в 2023 году

Доходы стран ОПЕК от продаж нефти в 2023 году упали на 18%

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Reuters

Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти по результатам 2023 года снизились на 18% и составили $679,746 млрд. Об этом говорится в ежегодном статистическом бюллетене организации.

Более половины всех поставок пришлось на азиатские страны, в частности Китай (24,29% от общего объема). Доля европейских стран в экспорте ОПЕК составила 18%.

Сильнее всего сократились доходы у Экваториальной Гвинеи. За год показатель рухнул на 44%, до $1,75 млрд. Также значительную часть доходов от экспорта нефти в 2023-м потеряла Саудовская Аравия. За период страна заработала на продаже энергоресурса $248,38 млрд, что на 24% уступает значению за предыдущий год.

Доля ОПЕК в мировых поставках нефти к началу 2024-го сократилась до 44,96% против 46,69% годом ранее.

До этого Россия пообещала скомпенсировать перепроизводство нефти по сделке ОПЕК+ за май.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о вызовах, стоящих перед нефтяной отраслью России.

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