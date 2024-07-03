В Японии впервые за 20 лет выпустили новые деньги

Банк Японии впервые за 20 лет обновил дизайн купюр. Об этом сообщает NHK.

В стране появятся три новые банкноты. На купюре номиналом в 10 тыс. иен будет изображен бизнесмен Сибусава Эйити, который считается отцом японского капитализма.

На банкноте в 5 тыс. иен теперь появилась педагог Цуда Умэко — одна из первых женщин, получивших образование за рубежом.

На обновленной банкноте номиналом в 1 тыс. иен изображен бактериолог Китасато Сибасабуро, разработавший способы лечения столбняка.

На банкноты нанесена голограмма нового типа, которую сложнее подделать. Ожидается, что новые купюры появятся в обращении следующей весной.

Экономика Японии переживает не лучшие времена. В апреле курс иены опускался до минимума с апреля 1990 года. Темпы инфляции в мае ускорились до максимальных с февраля 2,8%.

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